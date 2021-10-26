Симчук: «Сказка с 3:0 в матче «Ференцвароша» с «Олимпом» выглядела реальной, но нужно было побеждать рижан самим»
Куртуа избежал травмы и сможет сыграть в ближайшем матче «Реала»
Вратарь получил повреждение в матче с «Барселоной»
10:10
Фото: marca
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа избежал травмы.
Он получил повреждение во время матча против «Барселоны» (2:1), но смог закончить игру.
Первое медобследование показало небольшую травму игрока, но при повтором обследовании его не оказалось. Таким образом, бельгиец сможет сыграть в ближайшем матче команды, сообщает sport.es.
Андрей Лунину придется вновь ждать свой шанс.
27 октября «Реал» сыграет против «Осасуны».
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