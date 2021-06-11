Куртуа: «Мы хотим выиграть Евро, начнем с России»

Вратарь считает, что команда должна двигаться от игры к игре

Тибо Куртуа / Фото: Twitter

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о грядущей встрече с Россией в 1-м туре группового раунда Евро-2020. Слова голкипера приводит Sky Sports.

«Пять лет с прошлого Евро уже прошло. У меня нет ощущения, что мне хочется кому-то отомстить за неудачу в 2016 году. Надо двигаться дальше, есть желание выиграть это Евро. Я стал лучше, играю лучше. Когда преодолеваешь трудности, становишься сильнее. У меня был отличный год с «Реалом».

Надеюсь, что мы хорошо сыграем на Евро. Нам нужно работать и работать, наш путь начинается завтра, мы должны выиграть игру против России, двигаться от игры к игре, как было в России на чемпионате мира.

У нас нет преимущества из-за того, что мы уже играли с Россией. Мы разбирали соперников, готовы к завтрашней игре.

Конечно, будет сложный матч. Игра будет очень энергозатратная, это точно. Круто играть перед болельщиками, а к тяжелому матчу мы готовы».



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