Малиновский – лучший игрок «Аталанты» в матче с «Реалом»
Куртуа – о пропущенном голе: «Думал, что Малиновский будет бить в мой угол. Позднее он сказал мне, что такой и была задумка»
«Реал» прошел «Аталанту» в Лиге чемпионов
11:10
Фото: AFP
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа вспомнил сайту UEFA о пропущенном голе от «Аталанты» (3:1) в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы прекрасно играли в обороне. Знали, в какой момент стоит сделать шаг назад, а когда необходимо выйти вперед, чтобы включить прессинг. Пару раз пришлось делать сэйвы после ударов Сапаты.
Был еще гол Муриэля. На самом деле я думал, что Малиновский будет бить в мой угол. И позднее он сказал мне, что такой и была задумка. Но Муриэль увидел мое месторасположение и нанес блестящий удар.
Очень рад показанной игре и выходу в следующую стадию. В Италии «Аталанта» помногу забивает, но наши ворота она поразила лишь однажды. И то – со стандарта».
Малиновский стал лучшим игроком «Аталанты» в матче.