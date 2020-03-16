Куртуа – о пропущенном голе: «Думал, что Малиновский будет бить в мой угол. Позднее он сказал мне, что такой и была задумка»

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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа вспомнил сайту UEFA о пропущенном голе от «Аталанты» (3:1) в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Был еще гол Муриэля. На самом деле я думал, что Малиновский будет бить в мой угол. И позднее он сказал мне, что такой и была задумка. Но Муриэль увидел мое месторасположение и нанес блестящий удар.

Очень рад показанной игре и выходу в следующую стадию. В Италии «Аталанта» помногу забивает, но наши ворота она поразила лишь однажды. И то – со стандарта».