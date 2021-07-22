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Квалификация ЛЧ. Герой ЧМ-14 дублем помог ПСВ разгромить «Галатасарай», «Олимпиакос» минимально победил

Команды заработали себе преимущество перед ответными матчами
Футбол Лига чемпионов UEFA
22 июля 08:10
Квалификация ЛЧ. Герой ЧМ-14 дублем помог ПСВ разгромить «Галатасарай», «Олимпиакос» минимально победил
фото - The Indian Paper

Во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов голландский ПСВ расправился с турецким «Галатасараем».

Израильский форвард Эрин Захави забил хет-трик, а немецкий герой финала Чемпионата мира 2014 Марио Гетце оформил дубль в ворота соперника.

Единственный гол турков забил Эмре Кылынч.

Лига чемпионов. Второй раунд квалификации, первые матчи

ПСВ – «Галатасарай» 5:1

Голы: Захави, 2, 35, 84; Гетце 51, 88 – Кылынч, 42

ПСВ: Дроммел, Макс, Боскальи, Мвене, Рамальо, Сангаре, Гетце, ван Гинкел (Проппер, 62), Мадуэке (Томас, 76), Захави (Росарио, 90), Вертессен (Гакпо, 62).

«Галатасарай»: Муслера, Маркао Тейшейра, Озтюрк (Акгюн, 61), Луйиндама, Байрам, Актюркоглу (Фалькао, 89), Туран (Фегули, 61), Секидика, Кылынч (Ташдемир, 89), Бабел (Мохамед, 61), Кара.

Греческий «Олимпиакос» победил азербайджанский «Нефтчи».

Единственный мяч на 29-й минуте забил Мохамед Камара, который на 43-й минуте был удален. У гостей на 63-й минуте красную карточку получил Мерт Челик.

«Олимпиакос» – «Нефтчи» 1:0

Голы: 29 Камара.

«Олимпиакос»: Цолакис, Рябчук, Рубен Семеду, Маркович (Врусай, 78), Андруцос, Камара, Бухалакис (Вальбуэна, 18), Ранджелович (Сиссе, 46), Кунде (Сурлис, 69), Масурас, Кока (Камара, 79).

«Нефтчи»: Мамедов, Мбодж, Челик, Станкович, Махмудов (Баск, 89), Алескеров (Аббасов, 45), Кане, Аррамиш, Бугрин (Булудов, 87), Меса Кольи (Наджафов, 86), Лавал.

Удаления: Камара (43), Челик (63).

Павел Харченко
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ПСВ Галатасарай

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