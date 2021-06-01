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Квальярелла продлил контракт с «Сампдорией»

Ветеран продолжит играть в чемпионате Италии
Футбол Серия А (Италия)
15:18
Квальярелла продлил контракт с «Сампдорией»
Фабио Квальярелла / фото - Goal

38-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла продлил соглашение с командой на год, сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом итальянский ветеран проведет за «Сампдорию» еще один сезон, который станет для него восьмым в составе генуэзской команды.

В минувшем сезоне Фабио вышел на поле в 33 матчах, где записал на свой счет 13 забитых мячей.

В кампании 19/20 итальянец стал лучшим бомбардиром Серии А, обойдя в списке снайперов Криштиану Роналду.

Напомним, Роналду может покинуть «Ювентус».

Павел Харченко
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Теги

Фабио Квальярелла Сампдория Криштиану Роналду

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