Квальярелла продлил контракт с «Сампдорией»

Ветеран продолжит играть в чемпионате Италии

Фабио Квальярелла / фото - Goal

38-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла продлил соглашение с командой на год, сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом итальянский ветеран проведет за «Сампдорию» еще один сезон, который станет для него восьмым в составе генуэзской команды.

В минувшем сезоне Фабио вышел на поле в 33 матчах, где записал на свой счет 13 забитых мячей.

В кампании 19/20 итальянец стал лучшим бомбардиром Серии А, обойдя в списке снайперов Криштиану Роналду.

Напомним, Роналду может покинуть «Ювентус».