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Квальярелла продлил контракт с «Сампдорией»
Ветеран продолжит играть в чемпионате Италии
15:18
Фабио Квальярелла / фото - Goal
38-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла продлил соглашение с командой на год, сообщает официальный сайт клуба.
Таким образом итальянский ветеран проведет за «Сампдорию» еще один сезон, который станет для него восьмым в составе генуэзской команды.
В минувшем сезоне Фабио вышел на поле в 33 матчах, где записал на свой счет 13 забитых мячей.
В кампании 19/20 итальянец стал лучшим бомбардиром Серии А, обойдя в списке снайперов Криштиану Роналду.
Напомним, Роналду может покинуть «Ювентус».
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