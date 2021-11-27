Лаконичная красноречивость. Петраков назвал самый знаковый момент отборочного цикла ЧМ-2022

Команду ждут стыковые матчи в марте

Александр Петраков / фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал жеребьевку стыковых матчей отбора на чемпионат мира 2022, где его подопечным досталась Шотландия:

Какой знаковый момент вы можете выделить из отборочного цикла?

«Финальный свисток в Боснии».

Что скажете о сборной Шотландии?

«Пока не имею никаких впечатлений о сборной Шотландии. Разве что знаю о Мактоминее и всех этих ребятах, которые играют в английской Премьер-лиге. Очень нервничал в последние минуты перед жеребьевкой. Я давно живу, поэтому не хотел, чтобы попались нам Италия и Португалия. Нам было бы очень тяжело, можно сказать, что без шансов. Сейчас у нас шансы есть, равны у всех четырех команд. Мнение – только о 24 марта. Стадион ребятам знаком».

Вы сказали, что мало спите, готовясь к матчам сборной Украины. Как теперь вы будете спать, зная своего соперника?

«А сейчас я сплю нормально! Это первый месяц я не спал вообще. Ночью вставал, ходил по квартире, ложился только со снотворным. Втянувшись, хлорцы мне помогли очень сильно. Всё нормально уже сплю хорошо».

Подарок какой-то отправили французам за то, что они победили финнов?

«Я не знаю всю эту специфику. Я попросил Андрея Васильевича поблагодарить, написать письмо. Что, я пойду сейчас у нас в супермаркет покупать бутылку французского вина, чтобы Дешам посмеялся? Еще какая-нибудь подделка попадется. Если присылать, то нашу водку с перцем. Павелко сказал, что все организует, он знает, как это делается. Президенту Федерации Франции направили письмо, в котором поблагодарили за порядочность, за фейр-плей. Я тоже попросил, чтобы Дешаму лично от меня тоже написали. Очень приятно удивили».

Французы помогли «сине-желтым» выйти в стыке, основным составом обыграв Финляндию.

Матчи плей-офф отбора пройдут весной 2022-го года. Игра с Шотландией запланирована на 24-е марта, а победитель этой пары сыграет с Уэльсом/Австрией 29-го марта.

Напомним, Петраков рассказал, как молился, чтобы не попались Португалия и Италия.