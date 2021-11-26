Петраков: «Молил Бога, чтобы Украине не попалась Италия или Португалия»

Наставник национальной сборной – об итогах жеребьевки

Александр Петраков / фото - УАФ

26 ноября в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка стыковых матчей квалификации на чемпионат мира-2022 по футболу, по итогам которой сборной Украины предстоит сыграть против национальной команды Шотландии.

Главный тренер «сине-желтых» Александр Петраков поделился эмоциями после столь удачного жребия, признавшись, что «молился», чтобы Украине не попалась одна из топовых команд.

«Хорошая жеребьевка для нас! Удачно, что не попались топы. Скажу откровенно, я сидел и молил Бога, чтобы нам не попались Италия или Португалия. Хотел, чтобы попалась нам какая-то команда на подобии Шотландии, повезло. На горизонте интересный матч. Сейчас будем активно изучать Шотландию, раньше за ней я не следил. Было бы, конечно, фантастика сыграть эти матчи дома, но вариантов у нас нет».

Напомним, Вячеслав Шевчук высказался о предстоящих матчах отбора.