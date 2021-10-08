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Лапорта: «Барса» превыше Месси и всех остальных»
Президент клуба – о непродлении аргентинца
8 октября 11:25
Фото: AS
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал RAC1, почему клуб не переподписал форварда Лионеля Месси.
«С Месси мы не вписывались в фэйр-плей. У нас не было запаса средств, чтобы включить его контракт в расходы на оплату труда. У нас было аудиторское заключение, показывающее, что вложения в Лео подвергнут клуб риску.
«Барса» превыше Месси и всех остальных. Запаса средств не было.
Он предложил нам свой вариант, мы приложили усилия, но, чтобы получить средства на зарплаты, нам пришлось бы пойти на нерациональную операцию – сделку с CVC».
Глава Ла Лиги сообщил, что у «Барсы» были возможности продлить футболиста.
Месси ушел в ПСЖ.
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