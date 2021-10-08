Лапорта: «Барса» превыше Месси и всех остальных»

Фото: AS

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал RAC1, почему клуб не переподписал форварда Лионеля Месси.

«Барса» превыше Месси и всех остальных. Запаса средств не было.

Он предложил нам свой вариант, мы приложили усилия, но, чтобы получить средства на зарплаты, нам пришлось бы пойти на нерациональную операцию – сделку с CVC».