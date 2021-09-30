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Суарес: «В «Барселоне» сейчас война, которая вредит игрокам»

Каталонский клуб пребывает в кризисе
Футбол Примерa (Испания)
30 сентября 22:57
Суарес: «В «Барселоне» сейчас война, которая вредит игрокам»
Луис Суарес / Фото: Twitter

Бывший форвард «Барселоны» Луис Суарес высказался о текущем кризисе в команде. Его слова приводит As.

«В «Барселоне» война, которая вредит игрокам.

Злости на клуб у меня нет. Иногда форма, в которой принимаются решения, причиняет боль. Я помню великие моменты, которые пережил в «Барселоне». Мы вместе прошли через очень тяжелые вечера, когда каждый из нас чувствовал боль и грусть. Потому что, находясь в «Барсе», ты обязан выиграть все. Без разницы, какой у вас состав. Ты обязан выиграть все.

Мне причинили боль люди, от которых я этого ожидал. В среднем я забивал 20 голов за сезон. Это не менялось. Не знаю, существует ли девятка, которой удавалось столько забивать в «Барселоне», если не брать в расчет Лео Месси, потому что он – отдельный случай. Я должен гордиться этим.

Мне было больно, ведь я всегда отдавал «Барселоне» все. Я полностью отдал себя клубу, а они отнеслись ко мне так, что причинили боль».


Напомним, «Барселона» проиграла два стартовых матча в Лиге чемпионов и идет на последнем месте в своей группе без очков.

Петр Приходько
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Луис Суарес Барселона (футбол)

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