Суарес: «В «Барселоне» сейчас война, которая вредит игрокам»

Луис Суарес / Фото: Twitter

Бывший форвард «Барселоны» Луис Суарес высказался о текущем кризисе в команде. Его слова приводит As.

Злости на клуб у меня нет. Иногда форма, в которой принимаются решения, причиняет боль. Я помню великие моменты, которые пережил в «Барселоне». Мы вместе прошли через очень тяжелые вечера, когда каждый из нас чувствовал боль и грусть. Потому что, находясь в «Барсе», ты обязан выиграть все. Без разницы, какой у вас состав. Ты обязан выиграть все.

Мне причинили боль люди, от которых я этого ожидал. В среднем я забивал 20 голов за сезон. Это не менялось. Не знаю, существует ли девятка, которой удавалось столько забивать в «Барселоне», если не брать в расчет Лео Месси, потому что он – отдельный случай. Я должен гордиться этим.

Мне было больно, ведь я всегда отдавал «Барселоне» все. Я полностью отдал себя клубу, а они отнеслись ко мне так, что причинили боль».