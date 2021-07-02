Хави – о будущем Месси: «Барса» нужна Лео, а Лео нужен «Барсе»
Лапорта: «Месси хочет остаться в «Барселоне»
Президент клуба – о переговорах с лидером команды
17:28
Фото: AS
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился информацией sport.es о переговорах с Лионелем Месси по новому контракту.
«Ситуация развивается. Он хочет остаться. Мы хотим, чтобы он остался. И мы на пути, в поиске нужной формулы контракта».
Ранее Лапорта сообщил, что зарплата Месси может не вписаться в финансовый fair play.
Месси 1 июля стал свободным агентом.
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