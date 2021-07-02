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Лапорта: «Месси хочет остаться в «Барселоне»

Президент клуба – о переговорах с лидером команды
Футбол Примерa (Испания)
17:28
Лапорта: «Месси хочет остаться в «Барселоне»
Фото: AS

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился информацией sport.es о переговорах с Лионелем Месси по новому контракту.

«Ситуация развивается. Он хочет остаться. Мы хотим, чтобы он остался. И мы на пути, в поиске нужной формулы контракта».

Ранее Лапорта сообщил, что зарплата Месси может не вписаться в финансовый fair play.

Месси 1 июля стал свободным агентом.

Андрей Усмонов
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Теги

Барселона (футбол) Лионель Месси Жоан Лапорта

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