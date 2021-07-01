Сегодня Месси официально стал свободным агентом

«Барселона» пока не продлила контракт с аргентинцем

Лионель Месси / Фото: Twitter

Сегодня форвард «Барселоны» Лионель Месси официально стал свободным агентом.

Контракт аргентинца с «Барселоной» завершился 30 июня 2021-го года. Стороны пока не продлили соглашение, по крайней мере об этом не было объявлено официально.

Сейчас Месси находится в расположении сборной Аргентины на Кубке Америки.

Месси находится в системе «Барселоны» с 2000-го года, а за основную команду дебютировал в 2003-м году.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что решения по Месси пока нет.