Президент «Барселоны»: «Решения по Месси пока нет. Пытаемся уместить его новый контракт в финансовый fair play»
Сегодня Месси официально стал свободным агентом
«Барселона» пока не продлила контракт с аргентинцем
10:59
Лионель Месси / Фото: Twitter
Сегодня форвард «Барселоны» Лионель Месси официально стал свободным агентом.
Контракт аргентинца с «Барселоной» завершился 30 июня 2021-го года. Стороны пока не продлили соглашение, по крайней мере об этом не было объявлено официально.
Сейчас Месси находится в расположении сборной Аргентины на Кубке Америки.
Месси находится в системе «Барселоны» с 2000-го года, а за основную команду дебютировал в 2003-м году.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что решения по Месси пока нет.
Комментарии 0