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Сегодня Месси официально стал свободным агентом

«Барселона» пока не продлила контракт с аргентинцем
Футбол Примерa (Испания)
10:59
Сегодня Месси официально стал свободным агентом
Лионель Месси / Фото: Twitter

Сегодня форвард «Барселоны» Лионель Месси официально стал свободным агентом.

Контракт аргентинца с «Барселоной» завершился 30 июня 2021-го года. Стороны пока не продлили соглашение, по крайней мере об этом не было объявлено официально.

Сейчас Месси находится в расположении сборной Аргентины на Кубке Америки.

Месси находится в системе «Барселоны» с 2000-го года, а за основную команду дебютировал в 2003-м году.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что решения по Месси пока нет.

Петр Приходько
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Теги

Лионель Месси Барселона (футбол)

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