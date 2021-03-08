Лапорта – о победе на выборах: «Барселона» должна вновь стать счастливой и устойчивой экономически»

Жоан Лапорта / Фото: Goal.com

Жоан Лапорта прокомментировал победу на выборах президента «Барселоны». Его слова приводит сайт клуба.

«Барселона» должна вновь стать счастливой и устойчивой экономически. Перед нами стоит много целей, и мы обязательно их достигнем. Для этого нам всем нужно работать вместе, у нас замечательная семья. Самое большое, что мы можем сделать для «Барсы», – это любить ее, любить сильнее, чем когда-либо. Да здравствует «Барса», да здравствует Каталония!»

Лапорта с огромным отрывом победил на выборах.

Ранее он уже занимал этот пост с 2003 по 2010-й годы.