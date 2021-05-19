Лапорта: «В «Барселоне» будет принято множество решений»

Фото: Marca

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта анонсировал изменения в команде в ближайшее время. Слова функционера приводит Marca.

Начиная со следующей недели, вы увидите, что будет принято множество решений. Мы их прокомментируем. Мы должны упорно работать, у «Барсы» должна быть конкурентоспособная команда в национальных турнирах и в Лиге чемпионов.

Это конец цикла. Я говорю это потому, что считаю необходимым».