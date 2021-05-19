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Лапорта: «В «Барселоне» будет принято множество решений»

Президент клуба обещает изменения в команде
Футбол Примерa (Испания)
19 мая 07:50
Лапорта: «В «Барселоне» будет принято множество решений»
Фото: Marca

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта анонсировал изменения в команде в ближайшее время. Слова функционера приводит Marca.

«Я говорил, что оценю ситуацию в конце сезона в зависимости от результатов и выступлений. Мы выиграли Кубок и гордимся этим, но мы рано вылетели из Лиги чемпионов, а Ла Лига была необъяснимо проиграна.

Начиная со следующей недели, вы увидите, что будет принято множество решений. Мы их прокомментируем. Мы должны упорно работать, у «Барсы» должна быть конкурентоспособная команда в национальных турнирах и в Лиге чемпионов.

Это конец цикла. Я говорю это потому, что считаю необходимым».

«Барселона» потеряла шансы на титул Ла Лиги.

Сообщалось, что клуб может покинуть Рональд Куман.

Андрей Усмонов
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Теги

Барселона (футбол)

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