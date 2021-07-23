«Боруссия» Дортмунд близка к приобретению звезды ПСВ
«Лацио» купит у «Боруссии» Брандта
Клубы договорились о трансфере
13:25
Фото: AFP
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт перейдет в «Лацио».
Римляне возьмут игрока в аренду с правом выкупа за 20 миллионов евро, сообщает Il Messaggero. В немце заинтересован тренер римлян Маурицио Сарри.
Брандт так и не стал основным игроком в «Боруссии». Преимущественно он выходил на замену, проведя 45 матчей в прошлом сезоне, забив четыре мяча и сделав два ассиста.
«Боруссия» уже нашла замену Брандту в Нидерландах.
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