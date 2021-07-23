«Лацио» купит у «Боруссии» Брандта

Клубы договорились о трансфере

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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт перейдет в «Лацио».

Римляне возьмут игрока в аренду с правом выкупа за 20 миллионов евро, сообщает Il Messaggero. В немце заинтересован тренер римлян Маурицио Сарри.

Брандт так и не стал основным игроком в «Боруссии». Преимущественно он выходил на замену, проведя 45 матчей в прошлом сезоне, забив четыре мяча и сделав два ассиста.

«Боруссия» уже нашла замену Брандту в Нидерландах.