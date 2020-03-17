«Лацио» не сумел воспользоваться отсутствием Нойера и вылетел из ЛЧ от «Баварии»

Нюбель пропустил от «орлов» не больше опытного коллеги

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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле переиграла «Лацио».

После домашней встречи римлянам следовало забивать четыре мяча. И гол Левандовски с пенальти не изменил задачу для соперника.

Поединок в Мюнхене пропускал Нойер и вместо более опытного коллеги вышел Нюбель. Однако «орлы» никак не могли этим воспользоваться.

А хозяева забили во второй раз. Шупо-Мотинг вышел один на один с Рейной и поразил сетку ворот. И лишь под конец Пароло сумели пробить молодого кипера.

«Бавария» переиграла «Лацио» с общим счетом 6:2 и пробилась в четвертьфинал турнира.

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

«Бавария» – «Лацио» 2:1 (первый матч – 4:1)

Голы: Левандовски, 33 (пен.), Шупо-Мотинг, 73 – Пароло, 82

«Бавария»: Нюбель, Павар, Боатенг (Зюле, 46), Люка Эрнандес, Алаба, Гнабри, Киммих (Хави Мартинес, 77), Сане, Горетцка (Дэвис, 64), Мюллер (Мусиала, 71), Левандовски (Шупо-Мотинг, 71).

«Лацио»: Рейна, Лаццари (Пароло, 57), Раду, Ачерби, Марушич, Луис Альберто (Катальди, 75), Эскаланте (Акпа-Акпро, 84), Милинкович-Савич, Фарес (Лулич, 46), Корреа, Мурики (Перейра, 56).

Предупреждения: Горетцка – Раду, Ачерби, Милинкович-Савич, Корреа