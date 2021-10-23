«Лацио» включил правнука Муссолини в заявку на матч

Защитника перевели в основную команду из молодежки

Романо Флориани Муссолини / фото - SSC Lazio

Завтра, 24 октября «Лацио» в рамках 9-го тура Серии А сыграет с «Вероной».

В отсутствии защитников Франческо Ачерби, Луиса Фелипе и Маттиа Дзакканьи главный тренер «орлов» довызвал из молодежной команды Романо Флориани Муссолини.

18-летний защитник является правнуком итальянского диктатора Бенито Муссолини, который возглавлял Национальную фашистскую партию Италии, был премьер-министром страны, а также был во главе марионеточной Итальянскую социальной республики, контролировавшей при поддержке немцев часть территории Италии во время Второй мировой войны.

Неизвестно, какой будет реакция общественности на вызов правнука диктатора, ведь всего несколько дней назад «Лацио» отстранил дрессировщика клубного орла-талисмана Хуана Бернабе за фашистское приветствие и выкрики «Дуче, дуче, дуче» в честь Бенито Муссолини.

Попаданию молодого защитника в состав команды поспособствовал дикий эпизод в предыдущем матче против «Интера». После победы над «нерадзурри» Луис Фелипе запрыгнул на спину форварду гостей, за что получил дисквалификацию.