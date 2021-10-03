«Ворскла» разгромила «Ингулец» и поднялась на третью строчку в УПЛ
Лавриненко: «Мы не заслуживали 0:3 в матче с «Ворсклой»
«Ингулец» разгромно проиграл полтавчанам
3 октября 10:47
Сергей Лавриненко / Фото: ФК Ингулец
Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко в эфире телеканала «Футбол 1» высказался о поражении от «Ворсклы» (0:3) в матче 10-го тура УПЛ.
«Предпосылки к забитым голам у нас были. Были моменты, но, к сожалению, не смогли забить. Это вдвойне обиднее. Сегодня, наверное, был не наш день.
Наверно, в таких играх сказывается класс футболиста. У нас нет возможности приглашать таких, как Ранжел или Тилль. С трех моментов Тилль 2 реализовал. Наверно, поэтому они и стоят денег. Сегодня класс 2 футболистов очень сильно сказался.
Не заслуживали 0:3 по игре. Физическая готовность у нас неплохая – можем выбегать 2 тайма. Мы отстаем в компоненте реализации моментов. Если не можем забить, не можем и выиграть».
В турнирной таблице УПЛ «Ворскла» поднялась на 3-ю строчку, «Ингулец» остался на 12-й позиции.
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