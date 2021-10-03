Лавриненко: «Мы не заслуживали 0:3 в матче с «Ворсклой»

Сергей Лавриненко / Фото: ФК Ингулец

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко в эфире телеканала «Футбол 1» высказался о поражении от «Ворсклы» (0:3) в матче 10-го тура УПЛ.

Наверно, в таких играх сказывается класс футболиста. У нас нет возможности приглашать таких, как Ранжел или Тилль. С трех моментов Тилль 2 реализовал. Наверно, поэтому они и стоят денег. Сегодня класс 2 футболистов очень сильно сказался.

Не заслуживали 0:3 по игре. Физическая готовность у нас неплохая – можем выбегать 2 тайма. Мы отстаем в компоненте реализации моментов. Если не можем забить, не можем и выиграть».