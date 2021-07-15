Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Лавриненко: «У нас еще есть время до первый игры в УПЛ»

«Ингулец» продолжает подготовку к чемпионату
Футбол Украинская Премьер-лига
14:34
Лавриненко: «У нас еще есть время до первый игры в УПЛ»
Сергей Лавриненко / Фото: ФК Ингулец

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко высказался о подготовке команды к новому сезону УПЛ. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Перед матчем у нас два дня были большие нагрузки. Тем не менее, мне понравилось движение, желание. Создали много моментов, но удачно сыграл вратарь соперника.

Я остался доволен содержанием игры и, в первую очередь, функциональным состоянием команды. Конечно, есть еще над чем работать, но до первой игры в чемпионате у нас еще время есть».


Напомним, в последнем спарринге «Ингулец» сыграл вничью (1:1) с «Македонией ГП».

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сергей Лавриненко Ингулец

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Ингулец» ушел от поражения македонцам. Два киевских клуба забили друг другу девять мячей
«Ингулец» ушел от поражения македонцам. Два киевских клуба забили друг другу девять мячей
Футбол Украинская Премьер-лига
14 июля 19:50
«Ингулец» проведет в Болгарии пять спаррингов
«Ингулец» проведет в Болгарии пять спаррингов
Футбол Украинская Премьер-лига
4 июля 19:55
«Ингулец» подписал Поспелова
«Ингулец» подписал Поспелова
Футбол Украинская Премьер-лига
4 июля 17:50
«Ингулец» подписал основного вратаря «Мариуполя»
«Ингулец» подписал основного вратаря «Мариуполя»
Футбол Украинская Премьер-лига
4 июля 15:34

Новости: Футбол

Роббен во второй раз сообщил о завершении игровой карьеры
Роббен во второй раз сообщил о завершении игровой карьеры
В Европе
14:45
«Десна» объявила о переходе Селина
«Десна» объявила о переходе Селина
Украинская Премьер-лига
14:39
Лавриненко: «У нас еще есть время до первый игры в УПЛ»
Лавриненко: «У нас еще есть время до первый игры в УПЛ»
Украинская Премьер-лига
14:34
В Бразилии новую форму местного клуба купили 35 тысяч человек за сутки
В Бразилии новую форму местного клуба купили 35 тысяч человек за сутки
В мире
14:26
Новичок «Зари»: «Атмосфера в команде – супер. Выучил несколько слов на русском»
Новичок «Зари»: «Атмосфера в команде – супер. Выучил несколько слов на русском»
Украинская Премьер-лига
14:17
Футболисты сборной Англии получили свыше 12 тысяч оскорбительных сообщений в соцсетях во время Евро-2020
Футболисты сборной Англии получили свыше 12 тысяч оскорбительных сообщений в соцсетях во время Евро-2020
Евро-2020
13:52
«Динамо» интересен форвард сборной Хорватии
«Динамо» интересен форвард сборной Хорватии
Украинская Премьер-лига
13:45
Президент «Львова»: «У нас идет переговорный процесс с «Ареной-Львов»
Президент «Львова»: «У нас идет переговорный процесс с «Ареной-Львов»
Украинская Премьер-лига
13:37
«Шахтер» возобновил тренировки по прибытию в Киев
«Шахтер» возобновил тренировки по прибытию в Киев
Украинская Премьер-лига
13:29
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости