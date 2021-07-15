«Ингулец» ушел от поражения македонцам. Два киевских клуба забили друг другу девять мячей
Лавриненко: «У нас еще есть время до первый игры в УПЛ»
«Ингулец» продолжает подготовку к чемпионату
Сергей Лавриненко / Фото: ФК Ингулец
Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко высказался о подготовке команды к новому сезону УПЛ. Его слова приводит пресс-служба клуба.
«Перед матчем у нас два дня были большие нагрузки. Тем не менее, мне понравилось движение, желание. Создали много моментов, но удачно сыграл вратарь соперника.
Я остался доволен содержанием игры и, в первую очередь, функциональным состоянием команды. Конечно, есть еще над чем работать, но до первой игры в чемпионате у нас еще время есть».
Напомним, в последнем спарринге «Ингулец» сыграл вничью (1:1) с «Македонией ГП».
Комментарии 0