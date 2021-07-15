Лавриненко: «У нас еще есть время до первый игры в УПЛ»

Сергей Лавриненко / Фото: ФК Ингулец

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко высказался о подготовке команды к новому сезону УПЛ. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Я остался доволен содержанием игры и, в первую очередь, функциональным состоянием команды. Конечно, есть еще над чем работать, но до первой игры в чемпионате у нас еще время есть».