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Леднев: «Хочется забивать как можно больше голов»

Полузащитник – о спарринге с «Сьоном»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:28
Леднев: «Хочется забивать как можно больше голов»
Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев прокомментировал пресс-службе клуба спарринг против «Сьона» (2:0)

Богдан, такое ощущение, что победа далась легко.

«Да нет, хороший соперник. Нам здесь подбирают хорошие спарринги. Просто уже немножко лучше ноги себя чувствуют, набираем игровые кондиции».

У тебя был хороший момент, чтобы забить гол. Расстроен, что не удалось это сделать?

«Конечно, хочется забивать как можно больше голов. Был хороший момент. Буду стараться забить гол и в следующей матче».

Второй мяч за «Динамо» забил новичок команды Артем Шкурин.

Андрей Усмонов
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Теги

Динамо Киев Богдан Леднев

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