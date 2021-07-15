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Леднев: «Хочется забивать как можно больше голов»
Полузащитник – о спарринге с «Сьоном»
Фото: ФК Динамо
Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев прокомментировал пресс-службе клуба спарринг против «Сьона» (2:0)
Богдан, такое ощущение, что победа далась легко.
«Да нет, хороший соперник. Нам здесь подбирают хорошие спарринги. Просто уже немножко лучше ноги себя чувствуют, набираем игровые кондиции».
У тебя был хороший момент, чтобы забить гол. Расстроен, что не удалось это сделать?
«Конечно, хочется забивать как можно больше голов. Был хороший момент. Буду стараться забить гол и в следующей матче».
Второй мяч за «Динамо» забил новичок команды Артем Шкурин.
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