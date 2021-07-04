Леднев рассказал о главных требованиях Луческу

Наставник дотошно работает со своими игроками

Богдан Леднев / фото - FanDay

Вингер киевского «Динамо» Богдан Леднев рассказал о тренировочных сборах команды в Швейцарии и о контрольном матче с местной «Лозанной»:

Ты провел на поле наибольшее количество игрового времени. Как тебе дались эти минуты?

«Конечно, кондиции еще не полные. Но контрольные матчи и проводятся для того, чтобы набрать форму. Считаю, что был хороший соперник для того, чтобы готовиться к чемпионату. Чувствую себя хорошо, но работаем дальше, чтобы чувствовать себя еще лучше. Заработанный пенальти? Нам всегда говорят, что в штрафной площадке нужно обострять. Я взял игру на себя, обыграл защитника и заработал пенальти. Есть люди, которые бьют 11-метровые, поэтому я отдал эту возможность Жерсону, чтобы он забил».

Сложно играть на фоне усталости?

«Конечно. У нас все матчи такие – мы играем на фоне усталости. Но это нормально. Когда будут свежие ноги – будет легче играть».

Если в матче с "Базелем" ты забивал и наносил дальние удары, то "Лозанна" этого не позволяла…

«Мы действовали по игре. Я бил по воротам и имел опасный момент, в котором тоже мог забить. Считаю, что провел хорошую игру».

В первом тайме вы прибавили в таком компоненте, как контроль мяча. Насколько легко это восстанавливать?

«Это у нас одно из основных требований. На тренировках мы много работаем над контролем, и Мистер просит, чтобы мы переносили это в игру. Все стараются это делать».

Приятно играть даже товарищеские матчи в такой атмосфере. На игру пришли зрители, поэтому атмосфера, можно сказать, приближенная к чемпионату.

«Думаю, для любого профессионального футболиста непривычно играть на искусственном поле. Если здесь, в Швейцарии, это считается нормальным и многие команды имеют искусственные поля, то у нас все команды играют на натуральных газонах, и тренируемся мы здесь также на натуральном. Поэтому нужно было немного привыкнуть к полю. Мы профессионалы, и должны выходить из любых ситуаций. Основная задача на сборах – подготовиться к сезону и отработать командные взаимосвязи. Все работают, все стараются проявиться себя. Все двигаются в правильном направлении».

Мистер сказал, что на вас может лечь ответственность за старт сезона в Украине. Готовы к этому?

«Конечно. Любой футболист хочет играть. Поэтому, если так случится, то будем играть и проявлять себя».

Во втором контрольном матче киевляне не смогли обыграть «Лозанну», расписав результативную ничью. Газон на поле оказался искусственным, на что уже пожаловался один из игроков команды.

Напомним, Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Виктора Цыганкова у «Динамо».