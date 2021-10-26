Легенда «Барселоны»: «Сейчас эта команда без ног и головы»

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Бывший форвард «Барселоны» Луис Суарес Мирамонтес оценил AS игру каталонцев в эль-класико против «Реала» (1:2).

У «Барселоны» есть небольшая сильная сторона в атаке и полный беспорядок в обороне. Так она не будет никуда двигаться.

Если бы «Мадрид» этого хотел, он бы забил четыре. «Барселона» не может быть без маленького парня, который находится в команде полтора года – Ансу Фати».