Экс-игрок «Динамо»: «В матче с «Барселоной» киевляне были левыми вообще, они из этой группы никуда не выйдут»
Легенда «Барселоны»: «Сейчас эта команда без ног и головы»
Луис Суарес оценил игру каталонцев с «Реалом»
12:25
Фото: Marca
Бывший форвард «Барселоны» Луис Суарес Мирамонтес оценил AS игру каталонцев в эль-класико против «Реала» (1:2).
«Эта команда не похожа на ту, которая была несколько лет назад и не играет в том же стиле. Они не агрессивны и не играют как команда. Слишком многие игроки не дотягивают до нужного уровня. Это команда без ног и головы.
У «Барселоны» есть небольшая сильная сторона в атаке и полный беспорядок в обороне. Так она не будет никуда двигаться.
Если бы «Мадрид» этого хотел, он бы забил четыре. «Барселона» не может быть без маленького парня, который находится в команде полтора года – Ансу Фати».
«Барселона» пока не намерена менять главного тренера.
Комментарии 0