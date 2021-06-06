«Восемь из десяти». Малиновский оценил последний сезон «Аталанты»
Легенда «Милана»: «Малиновский постоянно прогрессировал в конце сезона»
Костакурта сравнил украинца с хавбеком «россонери»
6 июня 12:43
Руслан Малиновский / Фото - Getty Images
Бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта сравнил выступления хавбеков «Аталанты» Руслана Малиновского и «россонери» Хакана Чалханоглу во второй части сезона. Слова экс-футболиста приводит TuttoMercatoWeb.
Малиновский – украинец из «Аталанты», который постоянно прогрессировал в концовке сезона.
Чалханоглу, напротив, во второй половине сезона не добился успеха с «Миланом». Однако он может показать себя в сборной Турции – опасной национальной команде.
Ранее Малиновский поставил оценку «Аталанте» за прошедший сезон.
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