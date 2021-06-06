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Легенда «Милана»: «Малиновский постоянно прогрессировал в конце сезона»

Костакурта сравнил украинца с хавбеком «россонери»
Футбол Серия А (Италия)
6 июня 12:43
Легенда «Милана»: «Малиновский постоянно прогрессировал в конце сезона»
Руслан Малиновский / Фото - Getty Images

Бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта сравнил выступления хавбеков «Аталанты» Руслана Малиновского и «россонери» Хакана Чалханоглу во второй части сезона. Слова экс-футболиста приводит TuttoMercatoWeb.

Малиновский – украинец из «Аталанты», который постоянно прогрессировал в концовке сезона.

Чалханоглу, напротив, во второй половине сезона не добился успеха с «Миланом». Однако он может показать себя в сборной Турции – опасной национальной команде.

Ранее Малиновский поставил оценку «Аталанте» за прошедший сезон.

Сергей Стаднюк
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Теги

Руслан Малиновский Аталанта

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