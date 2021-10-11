Легенда МЮ – о Погба: «Не понимаю, зачем уезжать из АПЛ? В «Реале» и «Барселоне» сейчас полный бардак, Англия – лучшая лига мира»

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о возможном уходе Поля Погба из команды. Его слова приводит The Sun.

Посмотрите на «Реал» – испанской лиги нет. В «Реале» и «Барселоне» полный бардак. ПСЖ может быть для него другим вариантом, но Англия сейчас лучшая.

Взгляните на четыре лучшие команды АПЛ. В них собраны все лучшие игроки, лучшие тренеры. Зачем ему уходить?

С другой стороны, это зависит от клуба. Если его захотят оставить, тогда отлично. Если они этого не сделают – стоит попрощаться».