Легенда остается. Пятов продлил контракт с «Шахтером»

Голкипер входит в тройку лидеров клуба по количеству матчей за «горняков»

Андрей Пятов / Фото - ФК Шахтер

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 36-летним игроком рассчитано до конца сезона-22/23.

Вратарь защищает цвета «горняков» с лета 2007 года. С тех пор провел за «оранжево-черных» 468 матчей. Это третий результат в истории клуба после Дарио Срны (536) и Михаила Соколовского (485).

213 встреч голкипер провел, оставив свои ворота «сухими». В составе «Шахтера» футболист выиграл 26 трофеев – Кубок UEFA, 10 чемпионств Украины, 8 Кубков и 7 Суперкубков страны.

Ранее Пятов заявил, что будет бороться за место в основе сборной Украины на Евро-2020.