Обидчик «Шахтера» перейдет в «Баварию» через год
Легенда остается. Пятов продлил контракт с «Шахтером»
Голкипер входит в тройку лидеров клуба по количеству матчей за «горняков»
Андрей Пятов / Фото - ФК Шахтер
Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 36-летним игроком рассчитано до конца сезона-22/23.
Вратарь защищает цвета «горняков» с лета 2007 года. С тех пор провел за «оранжево-черных» 468 матчей. Это третий результат в истории клуба после Дарио Срны (536) и Михаила Соколовского (485).
213 встреч голкипер провел, оставив свои ворота «сухими». В составе «Шахтера» футболист выиграл 26 трофеев – Кубок UEFA, 10 чемпионств Украины, 8 Кубков и 7 Суперкубков страны.
Ранее Пятов заявил, что будет бороться за место в основе сборной Украины на Евро-2020.
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