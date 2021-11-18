Воробей: «При Петракове у сборной Украины появился характер, Шевченко мягко общался с игроками»
Легенда сборной Аргентины: «Хотел бы больше поиграть с Шевченко, он – исключительный нападающий»
Креспо вспомнил, как выступал с нынешним тренером «Дженоа» в «Милане»
09:55
Эрнан Креспо / Фото: Twitter
Бывший форвард «Милана» и сборной Аргентины Эрнан Креспо высказался об нынешнем тренере «Дженоа» Андрее Шевченко. Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.
«Хотелось бы больше поиграть с Шевченко. Исключительный нападающий. Помню тот сюрреалистический вечер в Стамбуле. Но были и другие прекрасные моменты моего единственного сезона в «Милане».
Потом мы пересекались с Шевченко в «Челси». Я туда поехал сразу после того финала, а Андрей перешел позже, затем я ушел в «Интер».
Помню его как очень скрупулезного человека на тренировках и в матчах. Это нападающий, который не действовал импульсивно, а уделял внимание деталям. Считаю, его способность анализировать моменты привела к тому высокому уровню, который позволил выиграть ЛЧ и «Золотой мяч».
Ранее стало известно, что Шевченко провел встречу с лидерами раздевалки «Дженоа» и обсудил неудачи команды.
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