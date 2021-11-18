Легенда сборной Аргентины: «Хотел бы больше поиграть с Шевченко, он – исключительный нападающий»

Эрнан Креспо / Фото: Twitter

Бывший форвард «Милана» и сборной Аргентины Эрнан Креспо высказался об нынешнем тренере «Дженоа» Андрее Шевченко. Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.

Потом мы пересекались с Шевченко в «Челси». Я туда поехал сразу после того финала, а Андрей перешел позже, затем я ушел в «Интер».

Помню его как очень скрупулезного человека на тренировках и в матчах. Это нападающий, который не действовал импульсивно, а уделял внимание деталям. Считаю, его способность анализировать моменты привела к тому высокому уровню, который позволил выиграть ЛЧ и «Золотой мяч».