Шевченко провел встречу с лидерами раздевалки «Дженоа»

Специалист хочет докопаться до причин неудач

Андрей Шевченко / фото - УАФ

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко провел встречу с ветеранами генуэзского клуба, сообщает Il Secolo XIX.

Среди этих игроков были Горан Пандев, Доменико Кришито, Валон Бехрами и Милан Бадель.

По информации источника, украинец путем диалога с игроками добраться до причин провального старта команды в сезоне, которая идет рядом с зоной вылета.

При экс-тренере Давиде Баллардини «грифоны» одержали лишь одну победу в 12-ти матчах Серии А.

Напомним, Шевченко хочет видеть в Генуе капитана сборной Украины.