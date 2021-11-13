Милевский: «Учитывая амбиции Шевченко, думаю он хотел бы большего, чем «Дженоа»
Шевченко провел встречу с лидерами раздевалки «Дженоа»
Специалист хочет докопаться до причин неудач
22:47
Андрей Шевченко / фото - УАФ
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко провел встречу с ветеранами генуэзского клуба, сообщает Il Secolo XIX.
Среди этих игроков были Горан Пандев, Доменико Кришито, Валон Бехрами и Милан Бадель.
По информации источника, украинец путем диалога с игроками добраться до причин провального старта команды в сезоне, которая идет рядом с зоной вылета.
При экс-тренере Давиде Баллардини «грифоны» одержали лишь одну победу в 12-ти матчах Серии А.
Напомним, Шевченко хочет видеть в Генуе капитана сборной Украины.
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