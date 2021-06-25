Легенда сборной Германии: «Если Санчо недостаточно хорош для Англии, мы хотели бы дать ему немецкий паспорт»

Саутгейт почти не дает вингеру игрового времени на Евро-2020

Санчо и Саутгейт / Фото: Eurosport

Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус высказался о том, что вингер «Боруссии» и сборной Англии Джейдон Санчо не получает достаточно игрового времени в национальной команде на Евро-2020. Его слова приводит Goal.

«Санчо был одним из лучших игроков Бундеслиги за последние два года. Если он недостаточно хорош для сборной Англии, мы хотели бы дать ему немецкий паспорт! Это удивило бы многих в Германии»

Напомним, Англия в 1/8 финала Евро-2020 сыграет с Германией.