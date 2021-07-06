Легенда сборной Германии раскритиковал Крооса после Евро-2020

Тони Кроос / Фото: Twitter

Легенда сборной Германии Лотар Маттеус раскритиковал Тони Крооса после Евро-2020. Его слова приводит Bild.

Ему не хватало страсти и огня, он не делал вертикальных передач. Все его касания мяча были бесполезными. На его игру было приятно смотреть, но эффективной она не была. Передачи низом и верхом, которые делал Кроос, были похожи на его прическу – идеально чистые, слишком правильные.

Это отнимает время и лишает игру духа. Было слишком много кроссов. Когда их три подряд, то в этом нет никакого смысла!

Гинтер и Хуммельс могут бороться вверху. Кроос не брал на себя ответственность. Стандарты тоже не были убедительными. Кроос закончил карьеру, и перспектива на будущее исчезла».