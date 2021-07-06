Легенда сборной Германии раскритиковал Крооса после Евро-2020
Легенда сборной Германии Лотар Маттеус раскритиковал Тони Крооса после Евро-2020. Его слова приводит Bild.
«Он ставит себя выше, чем я его оцениваю. Ничего личного: он многого достиг с «Реалом» и сборной, я поздравляю его. Снимаю шляпу перед его карьерой и общим уровнем выступлений. Тони – отличный, элегантный игрок, но на Евро он разочаровал. Кроос не стал лидером для команды.
Ему не хватало страсти и огня, он не делал вертикальных передач. Все его касания мяча были бесполезными. На его игру было приятно смотреть, но эффективной она не была. Передачи низом и верхом, которые делал Кроос, были похожи на его прическу – идеально чистые, слишком правильные.
Это отнимает время и лишает игру духа. Было слишком много кроссов. Когда их три подряд, то в этом нет никакого смысла!
Гинтер и Хуммельс могут бороться вверху. Кроос не брал на себя ответственность. Стандарты тоже не были убедительными. Кроос закончил карьеру, и перспектива на будущее исчезла».
Напомним, сборная Германии вылетела от Англии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020.
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