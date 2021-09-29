Легенда украинского футбола. Андрей Шевченко празднует юбилей

Знаменитому форварду и тренеру исполнилось 45 лет

Андрей Шевченко / фото - Getty Images

Знаменитый форвард и бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сегодня, 29-го сентября, празднует свой юбилей. Легендарному футболисту исполнилось 45 лет.

За свою игровую карьеру Шевченко пять раз становился чемпионом Украины, трижды выигрывал Кубок и Суперкубок Украины. В составе «Милана» становился чемпионом Серии А. Также выигрывал Кубок, Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок UEFA.

Отметим, что был удостоен премии Золотой мяч-2004, а также дважды становился лучшим бомбардиром ЛЧ и Серии А. Шевченко является вторым лучшим бомбардиром в истории миланского клуба.

Напомним, Шевченко рассказал, благодаря каким матчам он покорил Европу.