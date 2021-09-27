Шевченко рассказал, благодаря каким матчам он покорил Европу

Форвард провел много ярких игр

Андрей Шевченко / фото - FIFA

Экс-форвард «Милана» и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал для Planeta Milan возвращение «россонери» в Лигу чемпионов:

«На мой взгляд, у футболистов «Милана» течет другая кровь в матчах Лиги чемпионов. У меня был опыт в турнире с киевским «Динамо», но с «Миланом» - совсем другое дело. Прекрасная история. Два финала Лиги чемпионов и, прежде всего, первый, были фантастическими эмоциями. Для меня, как молодого игрока, приехавшего из киевского «Динамо», Лига чемпионов была отличной витриной. Благодаря этим матчам я покорил Европу, хорошо играл и забил много мячей. Лига чемпионов дала возможность мне приехать и поиграть за «Милан».

Украинец выступал в составе «Милана» с 1999-го по 2006-й год, а также в сезоне 2008/2009. Именно в футболке «россонери» Шевченко получил Золотой мяч в 2004-м году.

Этим летом Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины и на данный момент нигде не трудоустроен.

Напомним, ранее Владимир Кличко рассказал о дружбе с экс-наставником национальной команды.