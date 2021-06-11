Роналду: «Португалия входит в число претендентов на трофей Евро-2020»
Легенда «Ювентуса»: «Роналду больше не может делать то, что ему удавалось 5-10 лет назад»
Дель Пьеро высказался о будущем португальца в клубе
11:28
Фото: AS
Экс-форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался Corriere della Sera о будущем Криштиану Роналду в клубе.
«Думаю, у Роналду наступила такая фаза в карьере, когда он больше не может делать то, что ему удавалось 5-10 лет назад. Он должен адаптироваться к своему нынешнему потенциалу, который все еще на уровне.
Ему нужно поговорить с Аллегри и клубом, чтобы решить, хотят ли они дальше работать вместе, или нужно попрощаться».
Сообщалось, что Роналду рассматривает возвращение в «Манчестер Юнайтед».
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