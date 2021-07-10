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22:00 Италия - Англия -:- Запланирован

Легендарный игрок «Милана» прокомментировал уход Доннаруммы в ПСЖ

Вратарь уехал в Париж за деньгами
Футбол Евро-2020
16:07
Легендарный игрок «Милана» прокомментировал уход Доннаруммы в ПСЖ
Джанлуиджи Доннарумма / фото - The Sun

Экс-защитник «Милана» Алессандро Неста высказал свое мнение о переходе голкипера Джанлуиджи Доннаруммы из итальянского клуба в ПСЖ, сообщает Sportweek.

«Разница по сравнению с моим временем – в самом «Милане». Тогда я уже был на вершине, не было команд лучше «Милана».

Сейчас «Милану» далеко до того уровня, в отличие от «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Если Доннарумма переходит в один из этих клубов, я не могу его судить.

Это его решение. В любом случае нужны новые трансферные правила, которые будут регулировать зарплаты и размер комиссионных.

Клубы стали похожи на человека с 10 евро в кошельке, который утверждает, что готов купить одежду за 1000 евро».

Вратарь покинул «Милан» в качестве свободного агента, потому что не смог договориться с руководством по поводу зарплаты. Боссы «россонери» были готов платить игроку 7-8 миллионов евро в год, в то время как сам игрок желал получать 12 миллионов, что сделало бы его самым высокооплачиваемым голкипером в мире.

Ранее партнер по сборной и будущий одноклубник вратаря Марко Вератти подтвердил, что Доннарумма точно станет игроком ПСЖ. Контракт будет подписан по окончанию Евро-2020, где итальянец выступает в составе своей национальной команды и уже завтра сыграет в финале с Англией.

Посмотреть финальный матч Евро-2020 вы сможете на нашем сайте. Также, на сайте XSPORT будет доступна текстовая трансляция матча.

Напомним, ранее ПСЖ объявил о подписании Серхио Рамоса.

Павел Харченко
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Теги

Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ Италия – Англия

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