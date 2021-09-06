Легендарный Рибери стал игроком новичка Серии А

Французский вингер остался в итальянском чемпионате

Франк Рибери / фото - Football Italia

Бывший футболист «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери подписал контракт с итальянской «Салернитаной», сообщает официальный сайт клуба.

Игрока представили на стадионе «Аречи» в качестве игрока команды.

Franck Ribery arrived to sign his contract with Serie A’s Salernitana pic.twitter.com/RfUOAooKeu — B/R Football (@brfootball) September 6, 2021

Технический директор «Салернитаны» Анджело Фабиани прокомментировал подписание легендарного футболиста:

«Хотел бы поблагодарить его агента и Давиде Липпи, потому что они смогли заставить Рибери понять, что значит приехать в Салерно и сыграть за «Салернитану».

Игрок подписал с командой годичный контракт и будет зарабатывать 1.5 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне француз защищал цвета «Фиорентины», где за 29 матчей оформил 8 голевых действий.

Славу Рибери принесли выступления в составе мюнхенской «Баварии», где выиграл с командой требл в 2013 году. В том же году Франк даже смог войти в топ-3 претендентов на Золотой мяч, но уступил награду Криштиану Роналду.

Напомним, бывший партнер Рибери по «Баварии» пополнил ряды французского «Лиона».