Легендарный Рибери стал игроком новичка Серии А

Бывший футболист «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери подписал контракт с итальянской «Салернитаной», сообщает официальный сайт клуба.

Игрока представили на стадионе «Аречи» в качестве игрока команды.

