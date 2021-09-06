Легендарный Рибери стал игроком новичка Серии А
Бывший футболист «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери подписал контракт с итальянской «Салернитаной», сообщает официальный сайт клуба.
Игрока представили на стадионе «Аречи» в качестве игрока команды.
Franck Ribery arrived to sign his contract with Serie A’s Salernitana pic.twitter.com/RfUOAooKeu— B/R Football (@brfootball) September 6, 2021
Технический директор «Салернитаны» Анджело Фабиани прокомментировал подписание легендарного футболиста:
«Хотел бы поблагодарить его агента и Давиде Липпи, потому что они смогли заставить Рибери понять, что значит приехать в Салерно и сыграть за «Салернитану».
Игрок подписал с командой годичный контракт и будет зарабатывать 1.5 миллиона евро в год.
В минувшем сезоне француз защищал цвета «Фиорентины», где за 29 матчей оформил 8 голевых действий.
Славу Рибери принесли выступления в составе мюнхенской «Баварии», где выиграл с командой требл в 2013 году. В том же году Франк даже смог войти в топ-3 претендентов на Золотой мяч, но уступил награду Криштиану Роналду.
Напомним, бывший партнер Рибери по «Баварии» пополнил ряды французского «Лиона».
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