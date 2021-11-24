Легендарный Роналдиньо вновь рискует оказаться в тюрьме

Ранее бразилец уже попадал за решетку

Роналдиньо / фото - Eurosport

Легендарного экс-футболиста Роналдиньо могут вновь приговорить к тюремному заключению, сообщает Daily Mail.

На этот раз бразильца обвиняют в том, что он не выплачивает алименты своей бывшей девушке Присцилле Коэльо. Если бывший игрок национальной сборной не погасит долг до конца 2021-го года, то его отправят за решетку или заморозят его счета.

11-го ноября легенда европейского футбола получила повестку в суд, где его уведомили о сроках погашения задолженности.

Бразилец уже оказывался в тюрьме в 2020-м году, после того как его поймали на парагвайской границе с поддельными документами.

Летом экс-футболист успел сыграть в выставочном «Эль Классико» с участием легенд «Реала» и «Барселоны».