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Легендарный стадион в «Днепре» будет реконструирован

«Метеор» получит новую жизнь
Футбол Украинская Премьер-лига
10:37
Легендарный стадион в «Днепре» будет реконструирован
Метеор / Фото: Футбол 24

Координатор Национальной программы «Велике Будiвництво» Юрий Голик сообщил, что он планирует провести реконструкцию стадиона «Метеор» в Днепре.

«Огромное количество спортивно-развлекательных комплексов по всей стране, каждый из которых находится в разной степени убитости. Где-то такие комплексы не работают вообще. Где-то работают, но, попадая внутрь них, ощущаешь себя в середине 80-х. На примере известного всем «Метеора» в Днепре – как можно реконструировать подобные сооружения.

Многофункциональная арена, на которой могут проводиться различные по формату и содержанию мероприятия. Хоккей. Баскетбол. Волейбол. Кибер-спорт. Концерты и т.д. Первый процедурный шаг на пути возвращения «Метеора» в Днепре в рабочее состояние уже сделан. Объявлен тендер на разработку проектной документации. Уверен, что в рамках Программы Президента «Велике Будiвництво» «Метеор» получит вторую, современную, жизнь. Всем скептикам напоминаю, что на месте современного спортивного кластера «Олимпийские Резервы» в Днепре еще несколько лет назад было болото».


«Метеор» был домашней ареной «Днепра» до 2011-го года, пока клуб не переехал на «Днепр-Арену».

Ранее стало известно, что «Днепр-1» арендовал защитника «Динамо».

Источник: sport.ua Петр Приходько
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