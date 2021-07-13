Легендарный стадион в «Днепре» будет реконструирован

Метеор / Фото: Футбол 24

Координатор Национальной программы «Велике Будiвництво» Юрий Голик сообщил, что он планирует провести реконструкцию стадиона «Метеор» в Днепре.

Многофункциональная арена, на которой могут проводиться различные по формату и содержанию мероприятия. Хоккей. Баскетбол. Волейбол. Кибер-спорт. Концерты и т.д. Первый процедурный шаг на пути возвращения «Метеора» в Днепре в рабочее состояние уже сделан. Объявлен тендер на разработку проектной документации. Уверен, что в рамках Программы Президента «Велике Будiвництво» «Метеор» получит вторую, современную, жизнь. Всем скептикам напоминаю, что на месте современного спортивного кластера «Олимпийские Резервы» в Днепре еще несколько лет назад было болото».