Стали известны арбитры на матч «Заря» – ЦСКА София
Легионер «Зари» приступил к тренировкам перед матчем с ЦСКА
Ситуация с лазаретом луганчан улучшается
3 ноября 21:08
Ловро Цвек / Фото - Заря
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о ситуации с травмированными игроками в преддверии матча группового этапа Лиги конференций против софийского ЦСКА. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
У каждой команды, играющей в плотном графике, есть травмированные. Мы не исключение. Ряд наших игроков не будут участвовать в этой игре.
В то же время есть вернувшиеся ребята. Тот же Вернидуб, Лунев. Цвек тренировался, надеюсь, что нам поможет. Травмы, к сожалению, неотъемлемая часть футбола.
Мы готовы ко всему. У нас есть игроки, которые выйдут завтра и докажут свой класс.
За игрой Лиги конференций можно будет следить 4 ноября на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Заря» – ЦСКА София. Начало – в 19:45.
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