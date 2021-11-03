Легионер «Зари» приступил к тренировкам перед матчем с ЦСКА

Ловро Цвек / Фото - Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о ситуации с травмированными игроками в преддверии матча группового этапа Лиги конференций против софийского ЦСКА. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

В то же время есть вернувшиеся ребята. Тот же Вернидуб, Лунев. Цвек тренировался, надеюсь, что нам поможет. Травмы, к сожалению, неотъемлемая часть футбола.

Мы готовы ко всему. У нас есть игроки, которые выйдут завтра и докажут свой класс.