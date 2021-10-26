«Легия» пропустила после дебютного выхода Харатина и уступила «Шленску»
«Легия» Харатина уволила главного тренера с которым находится в шаге от зоны вылета
Михневич проработал в команде год
Чеслав Михневич / Фото: legia.com
«Легия» объявила о смене главного тренера.
С предыдущим наставником Чеславом Михневичем команда рассталась из-за неудовлетворительных результатов. Клуб идет 15-м в таблице чемпионата Польши после 10 туров.
Новым тренером команды стал Марек Гольбьевски, сообщает пресс-служба клуба.
Михневич возглавлял варшавскую команду с 2020 года и под его руководством польский клуб стал чемпионом страны и прошел в групповой этап Лиги Европы.
Также по его инициативе был куплен украинский полузащитник Игорь Харатин.
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