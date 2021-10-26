«Легия» Харатина уволила главного тренера с которым находится в шаге от зоны вылета

Михневич проработал в команде год

Чеслав Михневич / Фото: legia.com

«Легия» объявила о смене главного тренера.

С предыдущим наставником Чеславом Михневичем команда рассталась из-за неудовлетворительных результатов. Клуб идет 15-м в таблице чемпионата Польши после 10 туров.

Новым тренером команды стал Марек Гольбьевски, сообщает пресс-служба клуба.

Михневич возглавлял варшавскую команду с 2020 года и под его руководством польский клуб стал чемпионом страны и прошел в групповой этап Лиги Европы.

Также по его инициативе был куплен украинский полузащитник Игорь Харатин.