Леонардо Бонуччи – лучший игрок финала Евро-2020

Леонардо Бонуччи / фото -Twitter

В финале Евро-2020 между собой сошлись сборные Италии и Англии. Лишь в серии пенальти итальянцы одержали победу и стали обладателями заветного трофея.

Лучшим игроком встречи был признан центральный защитник «Скуадры Адзурры» Леонардо Бонуччи, сообщает официальный сайт организации.

Great distribution throughout Strong defensive display at 34 Scored the all-important equaliser