Леоненко: «Кто Вам сказал, что мы сильнее боснийцев? Я так не считаю»

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Футбольный эксперт Виктор Леоненко рассказал о выступлениях украинской национальной команды в последних матчах:

Кто Вам сказал, что мы сильнее боснийцев? Я так не считаю. Почему заменили Ярмоленко? Потому что он, по сути, сдулся. Почему он сдулся? Как говорил Лобановский: «играем 90 минут.» После 30-ой минуты должен был выходить Степаненко. Причем пять штук. Мы отбирали мяч, моменты создавали только боснийцы. Если забил бы Тымчик, то 2:0 — и совсем другая игра.

Тут надо разбирать, почему команда выходит уставшая на вторые игры и почему не забиваются голы. Соперник прибавил, а мы сдулись».