Леоненко: «Кто Вам сказал, что мы сильнее боснийцев? Я так не считаю»
Футбольный эксперт Виктор Леоненко рассказал о выступлениях украинской национальной команды в последних матчах:
«Мы вторые игры всегда, по сути, проваливаем. Здесь тоже так получилось. 30 минут проиграли и потом просто встали. Потом играли только боснийцы. Наши футболисты уставшие, потому что играют одни и те же. Я люблю, когда есть моменты. Это главное.
Кто Вам сказал, что мы сильнее боснийцев? Я так не считаю. Почему заменили Ярмоленко? Потому что он, по сути, сдулся. Почему он сдулся? Как говорил Лобановский: «играем 90 минут.» После 30-ой минуты должен был выходить Степаненко. Причем пять штук. Мы отбирали мяч, моменты создавали только боснийцы. Если забил бы Тымчик, то 2:0 — и совсем другая игра.
Тут надо разбирать, почему команда выходит уставшая на вторые игры и почему не забиваются голы. Соперник прибавил, а мы сдулись».
Подопечные Петракова не смогли набрать три очка в матче с Боснией и Герцеговиной.
Напомним, ранее Вацко призвал тренера сесть за стол переговоров с Русланом Малиновским.
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