Вацко: «Петракову и Малиновскому нужно спрятать свое эго и сесть за стол переговоров»
Футбольный комментатор и эксперт Виктор Вацко рассказал, как нужно решать конфликт Руслана Малиновского и Александра Петракова в сборной Украины:
«Если человек играет в Лиге чемпионов, в одной из лучших команд Серии А и Петраков говорит, что Малиновский не подходит под его тактические схемы, возникает вопрос: «где логика?». Еще вопрос: Босния нас закрыла, но мы должны же как-то контратаковать? Вы видели предпосылки для качественных выходов из обороны в атаку во втором тайме? Мы не настолько богатая страна как Испания, Италия, Англия или Франция. При нашем отсутствии богатств мы не имеем права разбрасываться лучшими нашими игроками. Малиновский, как футболист, Петраков, как тренер – нужно своё эго спрятать где-то далеко и сесть за стол переговоров, достичь консенсуса.
Павелко, как президент Украинской ассоциации футбола, Павелко, которого мы знаем, как человека, который хороший в переговорных процессах, он должен выступить посредником. Я понимаю, почему это он не делал сейчас. Потому что есть решение тренера, чтобы не делать давление на тренера, чтобы потом мы не говорили, что Петраков выкинул Малиновского с состава, Павелко надавил. Он должен сесть с ними, посадить их за один стол переговоров, налить чая, потому что больше ничего нельзя, объединить и договориться. С Боснией у нас очень важная игра на выезде».
Последние матчи национальной команды хавбек «Аталанты» пропустил.
В ноябре сборную ждет решающий выездной матч отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной, и там Малиновский может помочь команде добиться результата.
Напомним, ранее стала известна зарплата Петракова в украинской сборной.
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