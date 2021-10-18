Вацко: «Петракову и Малиновскому нужно спрятать свое эго и сесть за стол переговоров»

Александр Петраков / фото - УАФ

Футбольный комментатор и эксперт Виктор Вацко рассказал, как нужно решать конфликт Руслана Малиновского и Александра Петракова в сборной Украины:

Павелко, как президент Украинской ассоциации футбола, Павелко, которого мы знаем, как человека, который хороший в переговорных процессах, он должен выступить посредником. Я понимаю, почему это он не делал сейчас. Потому что есть решение тренера, чтобы не делать давление на тренера, чтобы потом мы не говорили, что Петраков выкинул Малиновского с состава, Павелко надавил. Он должен сесть с ними, посадить их за один стол переговоров, налить чая, потому что больше ничего нельзя, объединить и договориться. С Боснией у нас очень важная игра на выезде».