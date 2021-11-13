Степаненко: «Гол Болгарии – один из лучших, что я забивал»
Леоненко: «Надеюсь, с Боснией Украина покажет такую же хорошую игру, как и с Болгарией»
«Сине-желтые» не сумели переиграть соперника
11:23
Виктор Леоненко / Фото - Футбол 1/2/3
Футбольный эксперт Виктор Леоненко в эфире YouTube-канала «Великий футбол» неожиданно похвалил сборную Украины за ничью в товарищеском матче против Болгарии (1:1).
Я счастлив после матча с Болгарией. Ребята, я вас люблю! Наши игроки показали, что они реально футболисты.
Надеюсь, что во вторник команда покажет такую же хорошую игру. Реализация – это недостаток не только нашей сборной, а и вообще всех клубов. Нужно попадать в ворота.
Гол, который мы пропустили – это проблема. Привез его Матвиенко, хотя в любом пропущенном голе виновата вся оборона и даже вратарь.
Я надеюсь, что Петраков разберет эту ошибку и исправит ее, так как во вторник нас ждет более грозный соперник. Грустно, за такие ошибки, но ошибаются все.
Ранее экс-хавбек «Карпат» Михаил Кополовец раскритиковал игру «сине-желтых» в обороне.
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