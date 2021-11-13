Леоненко: «Надеюсь, с Боснией Украина покажет такую же хорошую игру, как и с Болгарией»

Виктор Леоненко / Фото - Футбол 1/2/3

Футбольный эксперт Виктор Леоненко в эфире YouTube-канала «Великий футбол» неожиданно похвалил сборную Украины за ничью в товарищеском матче против Болгарии (1:1).

Надеюсь, что во вторник команда покажет такую же хорошую игру. Реализация – это недостаток не только нашей сборной, а и вообще всех клубов. Нужно попадать в ворота.

Гол, который мы пропустили – это проблема. Привез его Матвиенко, хотя в любом пропущенном голе виновата вся оборона и даже вратарь.

Я надеюсь, что Петраков разберет эту ошибку и исправит ее, так как во вторник нас ждет более грозный соперник. Грустно, за такие ошибки, но ошибаются все.