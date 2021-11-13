Степаненко: «Гол Болгарии – один из лучших, что я забивал»
Кополовец: «Не вина Петракова, что защитники начудили с Болгарией»
Экс-хавбек «Миная» и «Карпат» оценил игру сборной Украины в товарищеском матче
10:10
Михаил Кополовец / Фото - Футбол 24
Бывший полузащитник «Карпат» и «Миная» Михаил Кополовец проанализировал обидную ничью сборной Украины в товарищеском матче против Болгарии (1:1).
На мой взгляд, по вчерашнему поединку не может быть никаких претензий к исполняющему обязанности главного тренера Александру Петракову. В силу своих возможностей футболисты выполняли его установку и не его вина, что защитники снова начудили и привезли себе гол, хотя могли и два, а наши игроки линии атаки или разминали вратарей гостей, или промахивались с убойных позиций.
Скорее всего, такой у них уровень подготовки. И это уже повторяется из матча в матч, вспомните два недавних поединка с Казахстаном, домашний – с Финляндией. Ребята, ну сколько можно издеваться над болельщиками?
А еще меня после вчерашнего матча не покидают мысли, ну хорошо, как-то проскочим в следующем поединке Боснию и Герцеговину, затем, возможно, повезет в плей-офф, но, скажите, что нам делать с такой игрой в финальной части мирового форума в Катаре?
Ранее хавбек сборной Украины Тарас Степаненко признался, что мяч в ворота Болгарии – один из лучших, которые он забивал.
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