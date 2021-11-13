Кополовец: «Не вина Петракова, что защитники начудили с Болгарией»

Михаил Кополовец / Фото - Футбол 24

Бывший полузащитник «Карпат» и «Миная» Михаил Кополовец проанализировал обидную ничью сборной Украины в товарищеском матче против Болгарии (1:1).

Скорее всего, такой у них уровень подготовки. И это уже повторяется из матча в матч, вспомните два недавних поединка с Казахстаном, домашний – с Финляндией. Ребята, ну сколько можно издеваться над болельщиками?

А еще меня после вчерашнего матча не покидают мысли, ну хорошо, как-то проскочим в следующем поединке Боснию и Герцеговину, затем, возможно, повезет в плей-офф, но, скажите, что нам делать с такой игрой в финальной части мирового форума в Катаре?