Леоненко: «Не помню, когда мы хорошо играли. А если и играли – то был слабый соперник»

Виктор Леоненко / фото - Футбол 1/2/3

Футбольный эксперт Виктор Леоненко рассказал, чего стоит ждать от матча 1/8 финала Евро-2020 между Украиной и Швецией:

Со Швецией должны играть первым номером. Потому что шведы играют на контратаках, а мы будем контролировать мяч, скорее всего. Вопрос в том, будем мы начинать атаки в свои ворота? Потому что очень много ошибок, причем от того же Зинченко. Сколько он привез уже? Вот это надо ликвидировать».