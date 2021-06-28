Экс-хавбек сборной Украины: «Шведы - лучший из всех вариантов»
Леоненко: «Не помню, когда мы хорошо играли. А если и играли – то был слабый соперник»
Резкая критика в адрес национальной команды
Виктор Леоненко / фото - Футбол 1/2/3
Футбольный эксперт Виктор Леоненко рассказал, чего стоит ждать от матча 1/8 финала Евро-2020 между Украиной и Швецией:
«Как обыграть Швецию? Прыгнуть выше головы. И не надо говорить, что мы должны сыграть в свою игру. Это в какую? Я не помню, когда мы хорошо играли. Если мы хорошо играли, то был слабый соперник.
Со Швецией должны играть первым номером. Потому что шведы играют на контратаках, а мы будем контролировать мяч, скорее всего. Вопрос в том, будем мы начинать атаки в свои ворота? Потому что очень много ошибок, причем от того же Зинченко. Сколько он привез уже? Вот это надо ликвидировать».
Подопечные Андрея Шевченко сыграют со сборной Швеции в рамках 1/8 финала Евро-2020 уже завтра, 29 июня в 22:00 по киевскому времени.
Видео трансляция матча Швеция – Украина.
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