Леоненко: «Неинтересно смотреть, как моя команда 95 минут отбирает мяч»
Футбольный эксперт Виктор Леоненко в эфире программы «Великий футбол» скромно оценил выступление сборной Украины в товарищеском матче против Чехии (1:1).
Мы начали игру с пожара, и поджигателем был Зинченко, который должен был получать красную карточку уже на первой минуте. К пятой минуте дважды ошибся Бойко.
Кривцов весь первый тайм не мог выбить мяч из штрафной, так же как и Соболь в моменте с пропущенным голом. Гол, в принципе, не случайный, потому что мы должны были пропускать еще раньше.
Боюсь, что после таких игр народ может и не пойти на стадион. Мне, например, неинтересно смотреть, как моя команда отбирает мяч 95 минут.
Хочу поздравить Корниенко с дебютным голом. Мяч хорошо лег на ногу, и получилось его вколотить. Красивая атака и красивый гол.
Разница между Чехией и Украиной реально огромная. Мы не то что отскочили, а я вообще считаю, что если бы мы выиграли, это была бы просто счастливая победа.
Полузащитник Владислав Кочергин признался, что результат матча подпортил ощущения от дебюта за сборную Украины.
Комментарии 0