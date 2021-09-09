Леоненко: «Неинтересно смотреть, как моя команда 95 минут отбирает мяч»

Виктор Леоненко / Фото - Футбол 1/2/3

Футбольный эксперт Виктор Леоненко в эфире программы «Великий футбол» скромно оценил выступление сборной Украины в товарищеском матче против Чехии (1:1).

Кривцов весь первый тайм не мог выбить мяч из штрафной, так же как и Соболь в моменте с пропущенным голом. Гол, в принципе, не случайный, потому что мы должны были пропускать еще раньше.

Боюсь, что после таких игр народ может и не пойти на стадион. Мне, например, неинтересно смотреть, как моя команда отбирает мяч 95 минут.

Хочу поздравить Корниенко с дебютным голом. Мяч хорошо лег на ногу, и получилось его вколотить. Красивая атака и красивый гол.

Разница между Чехией и Украиной реально огромная. Мы не то что отскочили, а я вообще считаю, что если бы мы выиграли, это была бы просто счастливая победа.