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Леоненко: «Неинтересно смотреть, как моя команда 95 минут отбирает мяч»

Эксперт высказался о товарищеском матче Чехия – Украина
Футбол Сборная Украины
9 сентября 22:39
Леоненко: «Неинтересно смотреть, как моя команда 95 минут отбирает мяч»
Виктор Леоненко / Фото - Футбол 1/2/3

Футбольный эксперт Виктор Леоненко в эфире программы «Великий футбол» скромно оценил выступление сборной Украины в товарищеском матче против Чехии (1:1).

Мы начали игру с пожара, и поджигателем был Зинченко, который должен был получать красную карточку уже на первой минуте. К пятой минуте дважды ошибся Бойко.

Кривцов весь первый тайм не мог выбить мяч из штрафной, так же как и Соболь в моменте с пропущенным голом. Гол, в принципе, не случайный, потому что мы должны были пропускать еще раньше.

Боюсь, что после таких игр народ может и не пойти на стадион. Мне, например, неинтересно смотреть, как моя команда отбирает мяч 95 минут.

Хочу поздравить Корниенко с дебютным голом. Мяч хорошо лег на ногу, и получилось его вколотить. Красивая атака и красивый гол.

Разница между Чехией и Украиной реально огромная. Мы не то что отскочили, а я вообще считаю, что если бы мы выиграли, это была бы просто счастливая победа.

Полузащитник Владислав Кочергин признался, что результат матча подпортил ощущения от дебюта за сборную Украины.

Сергей Стаднюк
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Теги

Виктор Леоненко сборная Чехии (футбол) Александр Петраков

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