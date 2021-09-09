Езерский назвал причины, по которым сборная Украины не сумела удержать победу над Чехией
Кочергин: «Рад дебютировать за сборную Украины, но из-за результата чувства смешанные»
Хавбек высказался по поводу товарищеского матча против Чехии
9 сентября 21:03
Владислав Кочергин / Фото - УАФ
Полузащитник сборной Украины Владислав Кочергин признался в эфире Футбол NEWS, что результат товарищеского матча против Чехии (1:1) подпортил ощущения от дебюта за национальную команду.
Смешанные чувства, потому что не дотерпели. Каких-то 10 секунд не хватило до победы, очень обидно.
Конечно, рад, что дебютировал за национальную сборную Украины. Но, повторюсь, чувства внутри смешанные, потому что такой результат.
Ранее другой дебютант сборной Тарас Качараба высказался относительно матча с Чехией.
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