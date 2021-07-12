Леоненко: «Повесил бы Саутгейта прямо на «Уэмбли»

Фото: footballua.tv

Известный эксперт Виктор Леоненко поделился мыслями о финале Евро-2020 Италия – Англия.

О том, что Саутгейт – не тренер, говорит то, что техничных футболистов заставили не играть в футбол, а отбирать мяч. Мне кажется, что на Стерлинге был пенальти. Бонуччи бил его под колено. Кейн за все игры себя не показал, потому что задача была отбирать мяч. Кьеллини можно было давать красную за фол на Сака.

Я сказал, что кто первый не забьет, тот и выиграет серию пенальти. Так и получилось. Когда футболисты притормаживают перед ударом – вратари читают. С шага сильно не ударишь. Бить надо так, как пробил Кейн. Самый неудачный пенальти – удар Бернардески. Никто не бьет пенальти по центру низом. Удар Сака был прочитан Доннаруммой. Пенальти – лотерея. Натренировать их невозможно. Есть психология и усталость.

Интересный вопрос: как Англия сыграла бы в Риме? Из-за судейства в матче Англии с Данией за Италию болели даже те, кто их до этого не поддерживал. Италия выиграла заслуженно. То, что англичане снимали медали после награждения – неуважение к турниру. Клоуны. Я бы повесил Саутгейта прямо на «Уэмбли». Англию дотащили до финала».