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Леоненко: «Тренерский штаб правильно сделал, что поставил Зинченко на левый фланг и не выпустил Малиновского»
Эксперт вспомнил матч против Швеции
09:30
Фото: footballua.tv
Известный эксперт Виктор Леоненко похвалил тренерский штаб сборной Украины за матч против Швеции.
«Нужно отметить тренерский штаб, они правильно сделали, что поставили Зинченко на левый фланг и не поставили Малиновского, потому что я не представляю, что бы было, если бы они играли в середине. Зинченко должен был делать больше, а тут сделал мало и как раз качественно, но он мог больше делать».
Зинченко забил и сделал ассист в матче против шведов.
Ранее Леоненко высказался об игре Артема Довбика.
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