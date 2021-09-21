Леоненко: «Динамо» ничего не дало создать «Бенфике»
Леоненко: «У игроков «Шахтера» нет времени, чтобы понять философию Де Дзерби»
Эксперт объяснил причину поражения «горняков» от «Шерифа»
10:42
Виктор Леоненко / Фото - Футбол 1/2/3
Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко назвал в эфире программы «Великий футбол» причину поражения «Шахтера» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа» (0:2).
Игроки «Шахтера», скорее всего, не могут понять философию Де Дзерби. Стабильности нет. Требования серьезные, а времени нет. «Шериф» отдал инициативу, они играли на контратаках.
Гол в ворота «Шахтера» был признан лучшим в дебюте группового этапа Лиги чемпионов.
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