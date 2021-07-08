Игрок сборной Англии: «Знали, что с нашим качеством в итоге дожмем датчан»
Леоненко: «Я уже примерно знаю, кто выиграет Евро-2020»
Эксперт считает, что Англию тянут к победе
Фото: footballua.tv
Известный эксперт Виктор Леоненко считает, что Англию тянут к победе на Евро-2020.
«Я уже примерно знаю, кто выиграет. Судя по тому, что сегодня поставили вот такой пенальти и больше всех игр сыграли дома англичане, итальянцам в финале надо быть на две головы выше. Сразу видно, что Англию тащат. Главное, чтоб не было скандала. Может уже будет три мяча на поле. Италия будет играть от обороны. Я ставлю на итальянцев».
Англия вышла в финал благодаря спорному пенальти в игре с Данией.
Финальный матч состоится 11 июля.
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