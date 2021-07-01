Леонид Буряк: «В Европе нет сборных, которые Украина не может обыграть»

Команда настроена побеждать в любом матче

Леонид Буряк / фото - ФК Динамо

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк рассказал о своих впечатлениях от игры сборной на Евро, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Англии:

Леонид Иосифович, какие у вас остались впечатления от битвы Украины с шведами?

«Мы обыграли непростую команду. Конечно, это для Украины успех. Есть игры, в которых нужно закрыть на все глаза, потому что результат выходит на первый план. И, слава Богу, что достигли результата, попав в следующий этап турнира. Самоотдача, драма и трагедия – все в этом матче присутствовало. Чувствовалось, что наши футболисты чуть-чуть больше отдохнули, чем шведы. По сравнению с игрой против Австрии у сборной Украины были силы, желание, движение, борьба».

Как прокомментируете дополнительное время в матче Швеция – Украина?

«Волей судьбы та замена произошла. Это, конечно, трагедия для Артема Беседина. Он очень хороший футболист и очень хороший парень. Артем только вот ахилл вылечил, отбыл дисквалификацию, начал играть за «Динамо» и поехал со сборной на чемпионат Европы. И тут вот такая серьезная травма. Но это жизнь. Руки опускать нельзя. Будем надеяться, что он быстро восстановится и снова будет нас радовать своей игрой».

Что думаете о матче Украины с Англией?

«Украину ждет непростая игра с Англией. Если говорить о составе англичан, то в матче с Германией 3-4 достаточно сильных игрока сидели в запасе. Но их не поставили в состав только по той причине, что они очень плохо обороняются. Но на атаку эти футболисты играют очень сильно. Сейчас в Европе нет сборных, которые Украина не может обыграть. Украина будет со всеми играть за счет организации и кондиций. Наши футболисты были чуть-чуть подсевшими после Австрии. Но время прошло, и они восстановились, разгрузились. Я думаю, к матчу с англичанами украинская команда должна подойти в хорошем состоянии. Но с Англией будет очень сложно играть. Это очень сильная команда. Это не Швеция, не Австрия. Зинченко же сказал, что запас Англии стоит столько, сколько вся сборная Украины».

Вы думаете, что выход в плей-офф третьих мест – это лишнее?

«Мы счастливы, что Украина вышла в плей-офф. Но тем не менее есть какие-то классические розыгрыши. От всего этого зависит и качество игры, и футболисты. Посмотрим, как оно будет. Будем держать кулаки за сборную Украины и, дай Бог, чтобы все получилось, как мы хотим».

Статистические порталы также не верят в подопечных Андрея Шевченко в матче с англичанами, и считают Украину аутсайдерами четвертьфиналов.

Поединок Украины и Англии состоится уже в эту субботу в 22:00.

Напомним, стало известно, кто рассудит матч Украины и Англии.