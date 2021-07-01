Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 2
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Швейцария - Испания -:- Запланирован
22:00 Бельгия - Италия -:- Запланирован

Леонид Буряк: «В Европе нет сборных, которые Украина не может обыграть»

Команда настроена побеждать в любом матче
Футбол Евро-2020
21:17
Леонид Буряк: «В Европе нет сборных, которые Украина не может обыграть»
Леонид Буряк / фото - ФК Динамо

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк рассказал о своих впечатлениях от игры сборной на Евро, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Англии:

Леонид Иосифович, какие у вас остались впечатления от битвы Украины с шведами?

«Мы обыграли непростую команду. Конечно, это для Украины успех. Есть игры, в которых нужно закрыть на все глаза, потому что результат выходит на первый план. И, слава Богу, что достигли результата, попав в следующий этап турнира. Самоотдача, драма и трагедия – все в этом матче присутствовало. Чувствовалось, что наши футболисты чуть-чуть больше отдохнули, чем шведы. По сравнению с игрой против Австрии у сборной Украины были силы, желание, движение, борьба».

Как прокомментируете дополнительное время в матче Швеция – Украина?

«Волей судьбы та замена произошла. Это, конечно, трагедия для Артема Беседина. Он очень хороший футболист и очень хороший парень. Артем только вот ахилл вылечил, отбыл дисквалификацию, начал играть за «Динамо» и поехал со сборной на чемпионат Европы. И тут вот такая серьезная травма. Но это жизнь. Руки опускать нельзя. Будем надеяться, что он быстро восстановится и снова будет нас радовать своей игрой».

Что думаете о матче Украины с Англией?

«Украину ждет непростая игра с Англией. Если говорить о составе англичан, то в матче с Германией 3-4 достаточно сильных игрока сидели в запасе. Но их не поставили в состав только по той причине, что они очень плохо обороняются. Но на атаку эти футболисты играют очень сильно. Сейчас в Европе нет сборных, которые Украина не может обыграть. Украина будет со всеми играть за счет организации и кондиций. Наши футболисты были чуть-чуть подсевшими после Австрии. Но время прошло, и они восстановились, разгрузились. Я думаю, к матчу с англичанами украинская команда должна подойти в хорошем состоянии. Но с Англией будет очень сложно играть. Это очень сильная команда. Это не Швеция, не Австрия. Зинченко же сказал, что запас Англии стоит столько, сколько вся сборная Украины».

Вы думаете, что выход в плей-офф третьих мест – это лишнее?

«Мы счастливы, что Украина вышла в плей-офф. Но тем не менее есть какие-то классические розыгрыши. От всего этого зависит и качество игры, и футболисты. Посмотрим, как оно будет. Будем держать кулаки за сборную Украины и, дай Бог, чтобы все получилось, как мы хотим».

Статистические порталы также не верят в подопечных Андрея Шевченко в матче с англичанами, и считают Украину аутсайдерами четвертьфиналов.

Поединок Украины и Англии состоится уже в эту субботу в 22:00.

Напомним, стало известно, кто рассудит матч Украины и Англии.

Источник: Sport.ua Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Украина – Англия сборная Украины (футбол) Леонид Буряк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Зубков вернется в общую группу сборной Украины перед матчем с Англией
Зубков вернется в общую группу сборной Украины перед матчем с Англией
Футбол Сборная Украины
22:15
Англия останется без поддержки на матч с Украиной. UEFA аннулировал билеты болельщиков
Англия останется без поддержки на матч с Украиной. UEFA аннулировал билеты болельщиков
Футбол Евро-2020
22:10
Бышовец: «Яремчук и Ярмоленко придают уверенности всей команде»
Бышовец: «Яремчук и Ярмоленко придают уверенности всей команде»
Футбол Евро-2020
21:30
Пикфорд: «Матч с Украиной будет сложным»
Пикфорд: «Матч с Украиной будет сложным»
Футбол Евро-2020
20:45
Назаренко назвал игру Украины с Австрией безалаберной
Назаренко назвал игру Украины с Австрией безалаберной
Футбол Евро-2020
20:20
Сборная Англии сменила вид спорта перед матчем с Украиной
Сборная Англии сменила вид спорта перед матчем с Украиной
Футбол Сборная Украины
20:17

Новости: Футбол

Зубков вернется в общую группу сборной Украины перед матчем с Англией
Зубков вернется в общую группу сборной Украины перед матчем с Англией
Сборная Украины
22:15
Евро 2020. Украина — Англия. Онлайн трансляция
Евро 2020. Украина — Англия. Онлайн трансляция
Евро-2020
22:14
Англия останется без поддержки на матч с Украиной. UEFA аннулировал билеты болельщиков
Англия останется без поддержки на матч с Украиной. UEFA аннулировал билеты болельщиков
Евро-2020
22:10
Евро 2020. Украина — Англия. Видео трансляция
Евро 2020. Украина — Англия. Видео трансляция
Евро-2020
22:09
Евро 2020. Бельгия — Италия. Онлайн трансляция
Евро 2020. Бельгия — Италия. Онлайн трансляция
Евро-2020
21:58
«Динамо» без сборников упустило победу над «Базелем» в матче с 8 голами
«Динамо» без сборников упустило победу над «Базелем» в матче с 8 голами
Украинская Премьер-лига
21:50
Евро 2020. Бельгия — Италия. Видео трансляция
Евро 2020. Бельгия — Италия. Видео трансляция
Евро-2020
21:48
Президент Примеры против осуществления плана «Барсы» по продлению контракта Месси
Президент Примеры против осуществления плана «Барсы» по продлению контракта Месси
Примерa (Испания)
21:45
Бышовец: «Яремчук и Ярмоленко придают уверенности всей команде»
Бышовец: «Яремчук и Ярмоленко придают уверенности всей команде»
Евро-2020
21:30
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости